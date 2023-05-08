在路上看到撿回收的拾荒老人難免讓人心生同情。一位男子表示，他常常在住家附近看到一位撿回收的駝背阿嬤，某天看到阿嬤躺在某間透天厝門口睡覺時，他心疼上前想要幫忙，沒想到旁邊的阿姨卻透露，其實這是阿嬤的午睡習慣，「那棟是她的家」，讓他直呼原來一切只是自己自作多情，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，阿嬤常常在他家附近駝著背撿回收，他有時想到阿嬤就會覺得不勝唏噓，「這不就是政府最該幫忙的人嗎？年紀那麼大了還不能好好休息…」。

直到某天下午，原PO看到阿嬤在一間透天厝的門口直接躺下睡覺，好心的他上前想問阿嬤需不需要幫忙，沒想到旁邊一位阿姨卻要他不用理會，因為阿嬤平時下午都在那邊睡覺，「那棟是她的家」。

對此，許多網友紛紛回應，「我鄰居阿婆身家應該破億的包租婆，整天也在我家附近撿回收，原因是她只是想散散步順便巡視她的店面」、「我們公司的打掃衛生的阿桑開BMW上班，在台北市區有4間房；反觀我工作8年了，連頭期都還沒存到」、「回收是興趣，收租才是本業」、「是的，我有個親戚就是，她是老伴過世後，收回收打發時間，其實她有棟透天」。