71歲美玉阿嬤16年前半年內連續失去獨子、丈夫，獨立一人撫養3個孫子女長大，包水餃、飼養金絲雀、清潔工、家庭代工甚麼都做過，她特別重視教育，親自接送孫子女上學放學，3孫子女都讀到大專，她樂觀、助人的心態讓孫子女們受影響甚深，將代表雲林縣家扶中心受表揚為自強媽媽。

2007年美玉阿嬤接連失去車禍過世的兒子、肝癌去世的丈夫，雖然悲痛至極，看到三名年幼的孫子女，鼓起勇氣甚麼工作都做，工資微薄也不嫌，只要能拉拔孫子們長大。

她特別重視孫子女的教育，忙碌的生活中親自接送上下學，鼓勵他們學習自己有興趣的事，目前一人已出社會當幼教師、一人大學剛畢業，最小的人還在讀五專護理科。

雖然命運無情，但鄰居朋友給美玉阿嬤很大協助，她擔任鄰長10多年盡量服務回饋，村里創立長青食堂時，她是第一批志工，這些都帶給孫子女良好身教，言行都宛如「超級阿嬤」。

18歲的孫女說，小時候會疑問自己怎麼跟大家不一樣，羨慕其他人有爸爸媽媽，但從小到大都阿嬤就像「超級奶奶」，當她看到昆蟲尖叫時，阿嬤就會像救世主現身拯救，阿嬤就像哆啦A夢一樣無所不能。

孫女說，百變阿嬤漸漸老了，但愛哭鬧的她已經長大了，希望阿嬤可以好好休息，換她當超人來照顧阿嬤，讓別人羨慕阿嬤。

美玉阿嬤說，她的願望很簡單就是身體健康，活得快樂，繼續陪伴孫子女們長大。