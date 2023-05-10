近年全台房價上漲速度相當快，不少人趁高點賣掉翻了好幾倍的房產，入袋為安。有網友聽到朋友在內湖的老家賣了6千萬，在30年間漲了2倍，讓他相當羨慕，打算在南部如法炮製。然而專家卻不認同這樣的想法，最終只會適得其反。

該名網友在Dcard論壇上以「該留現金還是買房好？」為題發文指出，目前手頭上有800萬現金，全都放在銀行裡，每個月也有不少利息，但聽朋友說內湖老家（50至70坪的華廈）賣房賣了6千萬，因此想要在南部買一棟約700萬的中古透天厝，放30年後再賣掉可以當養老金。

話題引起網友們熱烈討論，但多數人認為方法不可行，「別傻了，要確定30年後的超老房子還能保值欸，不是每個地方都是蛋黃區」、「我家在台中的透天翻了一倍，因為附近蓋捷運跟好市多，但15年前只是一片荒涼」、「並不是什麼房子都會漲，要能買到會漲的地點，沒想得那麼簡單。」

ETtoday報導，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德建議不能這樣操作，主要原因在於北部新房子比較少，所以老屋才會值錢，但南部狀況不一樣，重劃區比較多，買中古透天厝還要等30年再賣掉非常難，「北部30年老屋是寶，但在南部市場性很不好，千萬不要用這種方法。」