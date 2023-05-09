台灣付款向美國軍購，卻一再被延遲交貨。前副總統呂秀蓮今天痛批蔡政府「錢都給了，武器還看不見！」卻還讓美國軍火商來台要我們再加碼買武器，「我們的立法委員，你們在睡覺嗎？」她也向駐美代表蕭美琴喊話「不但要做外交、妳還要篩選有意義的客人來台灣」。

呂秀蓮今天舉行推動「民主亞洲聯盟」記者會，對於美國議員建議若兩岸戰爭，應該要炸掉台積電，她說「各位看到這個，不會憤怒嗎？」

她拿出中國時報日前頭版報導「台灣沒有前後方，處處是戰場」的新聞表示，一旦爆發戰爭，台灣立即陷入無情的攻擊當中，「我們能夠信賴政治人物在戰爭發生以後，做什麼事嗎？」

我國向美國購買66架F-16V戰機，交機時程將延至2027年。美眾議院外交委員會主席麥考爾4月訪台時，曾承諾盡一切所能，加速交付這些武器軍售。外傳總統蔡英文曾向他喊出「我的武器呢，怎麼還沒得到？」

對此，呂秀蓮表示，美國是免費提供武器給烏克蘭去打俄國，但台灣已經付出多少的錢去買武器，蔡總統卸任的時候，主計處應該要完整的公布，在她任內，花費最多的預算是什麼。

她痛批，我們錢都給了，花了至少190億美元，武器卻還看不見，這樣的軍火商還可以堂堂正正連袂來台灣，讓我們再加碼買武器，還要求加入跟他們共同生產軍火，「我們的立法委員，你們在睡覺嗎？」

她呼籲納稅的民眾，「希望大家趕快醒過來吧！」因為戰爭一旦爆發，生命未定，瞬間天人永隔，到那個時候要反省就來不及了，我們一定要很清楚、很堅定的告訴全世界，「台灣是美麗的寶島，一旦要保護它，不是只有台積電。」

對於台積電到美國等地投資，呂秀蓮也反問國人，「護國神山的台積電，我們忍心看著它硬被綁架出去嗎？」「我們的立委有多少人仗義直言？」

她也向駐美大使蕭美琴喊話，「你代表中華民國台灣納稅人，不但要做外交，你還要篩選有意義的客人來台灣」。