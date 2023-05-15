台灣民意基金會今（15）日公布最新民調，有51％民眾不支持民進黨2024繼續完全執政。一位攤商李小姐接受中天電視《大新聞大爆掛》採訪時表示，現在這個國家亂七八糟的啊！貪污也不怕被知道，本來安居樂業很好啊，幹嘛要把台灣推向戰爭邊緣呢？

台灣民意基金會今（15）日公布最新民調，有51％民眾不支持民進黨2024繼續完全執政，僅四成支持。台灣民意基金會在臉書解讀，就是民進黨自2016年完全執政7年後，過半數選民表態拒絕民進黨明年繼續完全執政，這也意味民進黨明年「總統當選，國會過半」的美夢可能變成惡夢！

從6都16縣市角度看，除了台南市和高雄市多數支持民進黨明年「總統當選，國會過半」外，台北市、新北市、桃園市、 台中市和其他16縣市皆呈現多數不支持的狀態。

中天電視《大新聞大爆掛》15日採訪民眾，攤商李小姐表示，現在這個國家像話嗎？大家都知道啊！亂七八糟的啊！貪污也不怕被知道，被抓到也沒事，也不怕罵，當然要有反貪污聯盟出來！

李小姐強調，有一個新勢力出來改變看看，看百姓的頭腦會不會清醒一點，最起碼國內政治不要這麼亂，簡直把台灣賣掉了嘛！本來安居樂業很好啊，幹嘛要把台灣推向戰爭邊緣呢？