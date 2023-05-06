男星王少偉近年常被直擊與「最美性學博士」許藍方私下相約聚會，兩人傳出緋聞近2年的時間，但雙方皆否認戀愛中，讓外界非常關心兩人何時會從朋友昇華成情人，日前王少偉在節目中遭主持人小S逼問兩人感情進度，他也首度鬆口坦承對女方有好感，更透露目前感情卡關的真正原因。

王少偉近日在節目《小姐不熙娣》中談到，過去因女友兵變對象是自己的好兄弟讓他非常受傷，導致後來讓他很難再相信人，接著，小S便質問他與許藍方的進度，對此，他也大讚女方有氣質、大家閨秀、又有高學歷，且與過往交往的女孩比起來，她確是自己單身10年以來，願意再敞開心房的人。

至於是否有好感，王少偉回答有些曖昧：「是可以朝那個方向去…」讓小S忍不住直呼「明明就是有啊！那為什麼要這樣子？你以為你幾歲啊？」更追問兩人到底為何遲遲沒有進展，王少偉也解釋「我覺得還是要更多的時間彼此認識」一番話讓小S氣回：「到底要多久啊！現在人很容易猝死你知不知道！」

看到王少偉猶豫不決，一旁的葉欣眉也表示，身旁都看得很著急，但當事人卻沒有太大動作，小S也直言，許藍方曾大方表示過願意與他進一步認識，而王少偉聽完後則露出微笑承諾：「我會再積極一點」。