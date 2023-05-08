嘉義縣新港鄉接近北港交界一間廟宇傍晚傳出廟會活動上演大亂鬥戲碼，現場氣氛十分火爆。（翻攝自社會事新聞影音／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣新港鄉接近北港交界一間廟宇傍晚傳出廟會活動上演大亂鬥戲碼，現場氣氛十分火爆。（翻攝自社會事新聞影音／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣新港鄉接近北港交界一間廟宇傍晚傳出廟會活動上演大亂鬥戲碼，現場氣氛十分火爆。（翻攝自社會事新聞影音／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣新港鄉接近北港交界一間廟宇傍晚傳出廟會活動上演大亂鬥戲碼，現場民眾拍到穿著白上衣和黑上衣兩幫人馬不知為何起衝突，各自拿吃辦桌的紅色塑膠椅互丟、攻擊，現場一時紅椅滿天飛，盡管在場員警上前制止，欲強力壓制，仍一度出現寡不敵眾場面，現場一再爆激烈衝突、推擠，畫面十分火爆，連拍攝者也遭殃，初步了解，疑似雙方人馬酒後起口角，因人多勢眾才導致衝突一發不可收拾，目前警方已鎖定多名滋事分子身分，正在釐清案情中。