拾得物藏毒 員警見微知著循線逮捕藥頭

35歲林姓男子透過小團體使用的通訊軟體販賣毒品，1名沈姓藥腳因遺失藏有毒品的錢包，遲遲不敢領回，警方清點後拾得物內發現夾層藏有安非他命，往上溯源找到賣毒的藥頭，今年1月逮捕林男到案，並在林男住處查扣安毒9包、大麻2包，2萬6000元販毒所得，訊後依違反《毒品危害防制條例》送辦。

警方表示，沈男去年12月在台大醫院遺失錢包，被民眾撿到後送到服務台，但沈男擔心藏毒曝光，遲遲未到醫院領回，直到院方將拾得物交給警方統一發還，員警在錢包內發現安非他命，先逮到沈男，並從沈男的通訊資料，掌握販賣給他的林男。

警方表示，林男除了賣安毒之外，還可以送貨到府，甚至充當「小護士」幫忙打針，堪稱一條龍服務，警方鎖定林男居住在新北市三重，今年1月破門進入林男承租的雅房，喝令他「趴下」，逮捕林男並查扣尚未賣出的安毒、大麻等物。

中正第一分局強調，毒品是萬惡之源，打擊毒品犯罪是重要的治安工作，警方將持續積極掃蕩、打擊不法，以淨化治安打造無毒家園。

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