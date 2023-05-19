富邦媒（8454）於19日舉行股東會，也是董事長蔡明忠擔任董座後主持的第一場股東會，蔡明忠表示，富邦媒2022年營收超過1,000億元是一個很重要的里程碑，他並感謝同事支持，才能完成這項成績單，未來將持績思考如何讓momo與時俱進，而以去年台灣整體線上購物滲透率僅13％，比起先進韓國、美國、中國大陸均超過20％來看，台灣電商市場未感覺還有很大成長空間。

且疫情帶動民眾上網習慣、momo擴增加物流布局等產業完善，亦進一步促進電商持續成長，富邦媒今年努力的目標，將著重在擴大momo生態圈、並打造成為數位平台，創造集團多元化服務，進一步連結外部夥伴都使用mo幣。

蔡明忠強調，隨著有線電視年輕族群收視改變，momo的起家是電視購物，未來電視購物將轉型變成影音銷售平台，也就是轉型為直播電商，將與線上購物發揮綜效。

富邦媒在ESG，自許台灣NO.1。在物流發展多元化，也將導入三輪機車及短鏈供應鏈讓主倉及衛星倉緊密配合，能有效降低碳排放量，下半年亦將推動綠活生活會員，鼓勵上下游夥伴共同加入，以推動永續供應鏈影響力。

總經理谷元宏表示，富邦媒2022年營收1,034億元，年增17％，EPS為15.72元，目前在台灣電商市場居領先地位。

股東會亦通過盈餘分派案，現金股利每股配發15元、股票股利1元。