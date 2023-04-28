新竹市都城隍廟的廟口小吃常吸引許多饕客光顧，然而日前廟口管委會宣布，今年5月1日起，小吃價格「全面調漲5元」，消息曝光後，讓不少消費者捶心肝，直呼「吃不起了啦」。對此，也有店家出面回應，原物料價格不斷上漲，「真的撐不住了」。

有網友在臉書粉專《新竹大小事》上傳一張照片，新竹都城隍廟廟口管理委員會貼出公告，表示城隍廟的小吃將自今年5月1日起，「全面漲價5元」，提醒消費者注意。

貼文一出，引來一票網友留言哀號，「漲聲響起！漲漲漲了」、「只剩外地人會去吃了吧！我這在地的都只去拜拜+吃刨冰」、「為什麼可以這樣聯合漲價」、「不去吃7天就跌回來惹」、「基本時薪再漲還會繼續漲下去」、「吃不起了啦」。

不過也有網友指出，其實不需要特地發出公告，「靜靜漲就好了，政府不會有感覺的」，更有人抱持相反意見，認為漲價並不為過，「合情合理，電價漲 ，當然反應在商品」、「偶爾吃一次，漲5元無妨」。

根據《自由時報》報導，有廟口店家表示，他們多年以來都沒有調整價格，即使生意受到新冠疫情影響還咬牙苦撐，近期好不容易逐漸恢復正常生活，但又碰到原物料價格不斷上漲，無論是麵粉還是油類的成本都比過去還要高，已經自行吸收好一陣子，現在「真的撐不住了」，無奈之下只好調整售價。