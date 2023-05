一名網友分享,買早餐看見店家放了一個英文公告,本以為是提供英文版菜單,方便外國旅客閱讀點餐,仔細一看卻發現,上面寫著「請不要在這邊愛愛,否則會立刻報警!」引起上千名網友討論,不少人笑歪直呼,這也是另類的友善外國人啦!溫馨提醒這裡不是啪啪區。

一名網友昨天在臉書社團《路上觀察學院》上PO照片分享,去買早餐的時候,看到店家門口放著一個英文的公告,本來以為是友善外國人的英文菜單,仔細一看卻發現上面寫著「現在錄影當中,請不要在這邊愛愛,否則會立刻報警!」

貼文吸引上千人朝聖,不少網友留言討論,「笑死,原來是啪啪區嗎」、「所以是之前這地方有外國人在這邊XX」、「是外國人友善沒錯」、「不可以色色喔」、「別在這給我X,我有錄影會叫警察來抓你們」。

另有網友則歪樓說,老闆的威脅太平凡了,只有要報警的威懾力不大。「應該要改成『I will post on YouTube(我會發布在YT上)』 應該會比較害怕」、「You'll watch it on Pornhub!(你將在色情網站上看到影片)這句話比較有說服力」、「I will upload your video to 路上觀察學院,應該比call the police更有阻嚇效果」。