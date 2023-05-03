一名女網友分享，她和男友在一起1年多了，卻始終不敢直接叫男友的名字，因為男友的名字跟媽媽的名字念起來超像，因此她總是以「寶貝」2字來稱呼男友，但男友卻不滿足，反而是很希望原PO可以開口叫他的名字，讓她很困擾，不知道要怎麼辦，引起網友熱烈討論。

一名女網友近日在Dcard上分享，她跟現任男友認識了1年多，但卻始終不太敢直呼男友的名字，平常都只敢叫男友「寶貝」，因為男友的名字是「進益」，與原PO的媽媽的名字「靜逸」，兩人的名字發音十分相似，導致原PO很難開口叫男友的名字。

女網友苦惱地說，男友很希望她能開口叫他的名字，不要總是叫他寶貝，但是男友的名字發音跟媽媽的名字真的太像了，不知道要怎麼克服這件事情，只好求助廣大的網友看看大家有沒有什麼想法。

貼文引起網友討論，「如果不想要換男友，那把媽媽換掉吧」、「加上姓氏也很像嗎？你就哪天開玩笑跟他說，我發現你名字很像我媽的欸，這樣他應該就不會一直想叫你喊他名字？」、「那以後你們的小孩，叫晉毅就好玩了，女孩就叫靜憶，全家名字發音超類似」、「如果真的有困難，可以跟他講講看妳的顧慮」。