學童們開心與毛寶貝互動玩耍。（新北市動保處提供）

學童們開心與毛寶貝互動玩耍。（新北市動保處提供）

泰國羅勇府光明學校透過新北市三芝國中安排，30名師生日前到新北市三芝動物之家參訪，動物之家特別製作泰語「養牠、愛牠、不要拋棄牠」手板，並介紹台灣動物保護法、分享生命教育及野生動物救援真實案例，同時安排泰國師生們和收容所內毛寶貝親密互動，學童們對台灣長年耕耘保護流浪動物的成果留下深刻印象。

三芝動物之家站長謝弘斌說，這次特別製作泰語手板，希望讓泰國師生了解台灣動保理念「養牠、愛牠、不要拋棄牠」，參訪過程安排學童親手餵食毛寶貝，希望孩子們從付出中獲得快樂。這次能接待這群來自泰國的小朋友是一次難得的經驗，把愛護動物的火種傳遞散播出去。

泰國帶隊導師李小美表示，三芝動物之家收容環境整潔、風景優美，動物們也都十分乖巧友善。這些泰國學生大多家中也有飼養犬貓，所以都樂於和動物親善，不但會主動擁抱撫摸，還很有耐心餵食牠們。此外，透過獸醫詳細的說明，孩子們了解台灣對於推動動物保護各項用心作為和努力，這次參訪台灣是一場具備知性和感性的文化交流。