Tay（左）和New再次來台舉辦見面會，帶來多首情歌。（KKLIVE提供）

泰國BL劇演員Tay、New暌違3年半再次來台會粉絲，卻因工作行程緊湊沒有時間出外吃台灣美食，因此主辦單位KKLIVE索性將充滿台灣味的小吃攤、辦桌搬上開場舞台，讓2人大快朵頤，沒想到前一天才在感謝粉絲餵食的他們在見面會上竟然「反餵食」粉絲，大方地將小吃與前排的幸運粉絲分享，引起現場尖叫連連與眾人羨慕的眼光，而他們也不忘問「有沒有想我？」撩現場粉絲、盡情撒糖，讓台下瞬間融化。

為了迎接Tay、New的到來，粉絲們也特地準備將活動會場大廳佈置成婚禮現場，獻上滿滿的應援與支持。看到舞台上出現辦桌菜色時，現場觀眾甚至喊道要兩人「婚禮宴客」，讓大家笑成一團、氣氛非常歡樂。而2人除了幾乎將整碗豆花嗑完、展現對台灣美食的熱愛外，甚至為了吃芝麻球不得不暫停節目去清清牙縫，而Tay也分享他最愛吃的就是炸雞的三角軟骨，知道台灣有單賣這個品項的時候讓他眼睛都亮了起來。

見面會最後，Tay跟現場粉絲真心告白，希望自己可以跟粉絲成為彼此快樂的來源，互相加油打氣。New也分享每一次來台灣都很像是休息，心情也都像是充電一樣，每每都可以從粉絲身上獲得許多能量。而最後Tay與New也分享說今年準備了泰版《櫻桃魔法》（全名《如果30歲還是處男，就會成為魔法師》）這份大禮物要送給所有粉絲，希望所有粉絲都可以繼續給予祝福與支持。