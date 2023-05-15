女星梁云菲因從節目《國光幫幫忙》出道，且擁有火辣身材以及甜美臉蛋，而有著「國光女神」的別稱，近期才在社群上公開即將重回螢光幕前的她，也時常在IG上和粉絲們分享自己的生活日常，日前她飛往泰國遊玩，卻曬出自己在「一片血色」中游泳的畫面，讓看見此番畫面的粉絲相當驚訝。

擁有傲人身材的梁云菲過往時常在社群上曬出自己的養眼美照，屢屢讓粉絲們看得直呼過癮，近期她與男友飛往泰國度假，曬出自己身穿魚尾，化身「性感美人魚」的模樣，此外更與男友牽手，雖然男方並未入鏡，但該張照片展示出來的意境也讓粉絲們看了被閃瞎雙眼。

此外，近日梁云菲更加碼曬出在泰國泳池中戲水的畫面，只見曝光的內容中可見，她穿著一身黑色比基尼，在無人的泳池中游。然而，畫面中泳池的水卻看似「鮮紅如血」，而梁云菲更寫下：「紅顏禍水戲水，被我染紅一缸水。」

畫面釋出後，除了有粉絲驚訝寫下：「像血池」的字句，更有網友疑惑詢問：「這裡是哪裡，為什麼水是紅色的？」對此，也有好心的人給出解答：「游泳池的地磚是紅色的。」才會形成此番「視錯覺」的血池模樣。另外，也有不少粉絲們被女神的美豔模樣迷了心神，寫下：「紅色，炙熱又迷人，就像妳」、「娜更美。」