《邪厄》尼塔莎吉拉尤吉恩。（CATCHPLAY提供）

泰國恐怖片《邪厄》改編自轟動泰國的真實邪門慘案，日前於官方IG上公布了電影中的念咒影片在網路上引發熱議，短時間內累積了將近20萬次的觀看，超過3萬個讚的關注，以及2千多則網友的留言，邪門詭異又穿腦的誦咒聲令人聽了寒毛直豎， 網友直呼「聽了晚上竟然被鬼壓床」、「腦袋中一直有誦咒聲」，甚至有女網友找不到朋友一起，又不敢1個人看，在網路上公開徵求陪看，讓電影未上映就引發話題。

該片由泰國當紅影星蘇格拉瓦卡那諾（Sukollawat Kanaros）與尼塔莎吉拉尤吉恩（Nittha Khuhapremkit）領銜主演，日前受訪時，他們也自曝在拍攝時遇到的邪門事件和後遺症，尼塔莎說：「在拍攝時，導演為了要營造驚悚與詭異的氛圍，常常在現場循環播放誦咒聲，所以有一段時間，只要我閉上眼睛，腦袋裡出現那個聲音，即使都拍完了，這樣的後遺症還是存在。」為了希望觀眾也能去大銀幕體驗這樣的驚悚感，男女主角特別錄製影片，提醒大家《邪厄》今（12日）就上映了，別忘了一起進戲院感受驚悚氛圍。