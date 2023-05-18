有黨內人士指出，管中閔或將成為侯友宜副手的大黑馬。（中時資料照／黃世麒攝）

國民黨主席朱立倫昨（17）日公布，將徵召新北市長侯友宜直攻2024總統大位，藍營副總統人選的討論也甚囂塵上。有黨內人士表示，或可從「互補性」、「專業性」為出發點找出人選，像是前台大校長管中閔，先後歷經「卡管案」、「論文案」，有一定聲量。對此，國民黨昨日也給出最新回應。

據《中國時報》今（18）日引述國民黨黨內人士說法，稱藍營內部有不少立法委員支持管中閔當副總統候選人。另據國民黨公職提名辦法，副總統候選人提名，是由總統候選人推薦，報請中常會核備後，提報全國代表大會通過，但必要時得推薦非本黨籍人士為副總統候選人。也就是說侯友宜可以在非國民黨員內，尋找最佳副手人選。

然而《上報》17日報導中，有侯友宜幕僚透露，儘管外界對副手人選討論火熱，但對於是否要找管中閔出任副手，目前內部還尚未進行討論，侯友宜本人也從未私下說出副手人選的條件；另《中天新聞網》17日報導，對於國民黨有意循「張善政模式」，邀請管中閔擔當2024總統大選國政顧問團總團長一事，國民黨發言人林家興強調，該傳聞是空穴來風、無中生有，破壞藍營團結的意圖非常明顯。他稱，管中閔是受到台灣與國際社會敬重的人才，期待其有機會在任何位置繼續來為國家社會效力。

另外在副手人選上，也有國民黨立委認為，假使侯友宜跟台中市長盧秀燕搭配，將會是藍營的「夢幻組合」，但兩個直轄市長同時改選，恐給對手攻擊的機會；此外，「國政基金會」執行長柯志恩或立委李貴敏，也是被外界點名的可能人選。