第5屆「賽神蝦」將於6日登場，不少民眾超期待到活動現場買活蝦，但也有人抱怨今年泰國蝦漲太多，公蝦1斤430元、母蝦1斤380元，相較去年約漲1成半，對此，蝦農無奈表示，在土地租金、飼料、運輸費齊漲的狀況下，蝦價不得不漲，但蝦農也不見得有賺。

「漲價不是我們的本意！」蝦農指出，9成以上的養殖戶都是向地主承租土地養蝦，所以養蝦有5大成本，除飼料、運輸費、養殖工資、銷售管道外，還有土地租金，而今每項成本都在增加中，飼料約漲3、4成，租金也逐年增加5至10％，所以泰國蝦賣價不可能不漲。

蝦農還說，年初氣溫低，蝦子換肉率低，但還是要投飼料餵養，這些都是在增加養殖成本，今年泰國蝦賣價雖約漲1成半，但不代表養殖戶有賺到錢，大家都希望不要賠錢就好，泰國蝦雖好養、但也講求技術性與成本消耗，有人養了10餘年都沒賺過錢，只因沒有其他一技之長，只好繼續養蝦。

蝦農無奈道，基於市場機制，養殖戶對於泰國蝦調漲也很無奈，希望政府能從中協助，如透過課稅抑制土地租金無故調漲，既然政府可以徵收空屋稅打房，應該也可以針對沒有真正從事養殖的魚塭、池子地課稅，以箝制因過分漲價租不出去的地主。

對此，潮州鎮公所主祕王建元指出，自從「賽神蝦」活動訊息一出後，確實有聽聞民眾在討論泰國蝦漲價一事，公所也因此與報名參賽的蝦農聊過這件事，在得知蝦農面臨的困境後，也替他們感到辛苦。

王建元說，從5年前公所開辦「賽神蝦」以來，每年除比賽成果外，民眾最期待的就是現場買活蝦，每年活動平均都能賣800斤，金額達4、50萬，足見民眾對於買活蝦的喜愛，尤其是早些年母蝦1斤約260元、公蝦280元時，大家買得超開心，而今萬物齊漲，公所與蝦農站在同一陣線，所以今年活動現場的泰國蝦賣價確定會比往年貴，公所希望大眾不要因為漲價而抹煞蝦農的辛苦，應該要用行動繼續支持在地的養殖產業。