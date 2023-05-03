燿華第一季營收達34.63億元，年減4.87％，為六季以來新低紀錄，該公司3日公布第一季財報，單季赤字幅度擴大，稅後淨損3.96億元，每股稅後淨損0.59元，為連續第二季虧損。
錢進泰國+1 燿華將前往設子公司
燿華（2367）董事會通過第一季財報，在需求低迷、營收衰退之下，連續第二季繳出赤字成績單，每股稅後淨損0.59元，不過該公司也將加入投資泰國的陣容，預計斥資10億泰銖（新台幣約9億元）設立100％持股之泰國子公司。
燿華（2367）董事會通過第一季財報，在需求低迷、營收衰退之下，連續第二季繳出赤字成績單，每股稅後淨損0.59元，不過該公司也將加入投資泰國的陣容，預計斥資10億泰銖（新台幣約9億元）設立100％持股之泰國子公司。
燿華第一季營收達34.63億元，年減4.87％，為六季以來新低紀錄，該公司3日公布第一季財報，單季赤字幅度擴大，稅後淨損3.96億元，每股稅後淨損0.59元，為連續第二季虧損。
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