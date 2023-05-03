燿華（2367）董事會通過第一季財報，在需求低迷、營收衰退之下，連續第二季繳出赤字成績單，每股稅後淨損0.59元，不過該公司也將加入投資泰國的陣容，預計斥資10億泰銖（新台幣約9億元）設立100％持股之泰國子公司。