片商將電影中「邪教徒誦咒橋段」搬到台北街頭。（CATCHPLAY提供）

今年泰國最賣座的電影《邪厄》蟬聯4周票房冠軍，片中男女主角為出租房屋，不料遇上邪教房客，鄰居除了投訴半夜4點的誦咒聲，更發現成群詭異烏鴉徘徊在出租房上空；近日片商為電影造勢宣傳，將片中「邪教徒誦咒橋段」搬到台北街頭，上周末連續2日於台北市各大商圈遊街。

正宗泰國誦咒團除了穿著泰國宗教傳統服飾，更全程播放邪咒音樂，詭異的教徒團更不時的拿起神秘小紅書不停地搖晃擺頭，引起民眾熱烈關注，好奇的民眾除了跟隨誦咒團遊街，更有民眾上前加入神秘組織一起作出詭異動作，在各大捷運站亦引發路人圍觀拍照，而經過的路人也紛紛表示「太恐怖了吧」、「誦咒團遊街很有趣，期待電影上映！」

電影將於本周五（12日）在台上映，正宗泰國邪咒加長版影片近日同步釋出，長達1小時的邪咒令網友直呼「現在滿腦子都是這個聲音，好邪」，《邪厄》亦於台北in89豪華影城打造電影中的邪教祭壇，以蠟燭、紅色邪教標誌及木偶等邪物布置，讓民眾有機會可以近距離接觸神秘的《邪厄》詭異邪教儀式，即日起至5月16日期間限定展出。