邊境解封後民眾瘋出國，一名網友表示，近日要到泰國旅遊，上網才發現當地的飯店超便宜，一個晚上1千5就含早餐，飯店設施新穎、離地鐵也很近，令他不敢相信說「這樣的價格有賺頭嗎？」貼文曝光，網友也大讚泰國住宿CP值真的很高，「住清邁五星級飯店，一晚只要2千多」。

原PO日前於PTT八卦板指出，全家人想出國，經討論後決定到泰國自助旅行，他上網看當地飯店行情，發現1千出頭就可以住得很好，且飯店還很新、離地鐵很近。再貴一點的1千5還有含早餐，直呼「泰國住宿太親民，這樣的價格有賺頭嗎？」

貼文曝光，網友們聯想到台灣的住宿費用，紛紛留言批評，「我真的不懂民宿為啥台灣這麼貴」、「台灣住宿貴到不行，乾脆拿去買機票，出國還比較爽」、「真的寧願貼錢去國外玩，品質跟感受絕對比國旅值得」、「台灣貴又爛」。

也有人說泰國一直都很便宜，「因為觀光業是泰國的命脈，給人好印象人家，大家才會想去嘛」、「泰國的住宿真的CP值很高」、「曾經連住一個月曼谷艾美酒店，夠爽」、「去清邁五星級飯店一晚2千多住爽爽」。