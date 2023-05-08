雖然外資不買單，但亞股在內資買盤支撐下呈現漲跌互見，馬來西亞、菲律賓、台股、泰國四地市場上週上漲作收，其中馬來西亞股市漲幅1.07%最佳，其他三市漲幅在1%以內，相較之下，印尼、越南、陸股、印度、韓國收跌，以印尼下挫-1.85%墊底。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，上週FOMC決議如市場預期升息1碼至5.25%，不過新出爐的4月非農就業數據極為強勁，新增就業人數達25.3萬，遠高於市場預期的18萬人，而4月失業率亦下滑至3.4%，不僅低於市場預期與前值3.5%，甚至再次觸及今年1月創下的53年新低，加上平均時薪年增幅高於4.4%的預期，強勁的勞動市場使市場對於聯準會6月是否暫停升息打上問號。

陸股方面，PGIM保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，中國陸續公布的五一假期消費與旅遊大幅回升數據，其中國內旅遊出遊合計2.74億人次，年增幅高達70.83%，且相較2019年大幅成長119.09%，並創造國內旅遊收入1480.56億人民幣，而全國重點零售和餐飲企業銷售額年增18.9%，均顯示民眾旅遊及消費意願回升，預估端午、暑假、十一黃金週可望再次迎接旅遊高峰。

許智洋認為，第一季整體A股獲利年增幅2.2%，反映出疫情因素對企業的影響已逐步緩解，上市公司現金流持續改善，預估第一季A股獲利將是全年低點，並且可望逐季走高，其中因疫情影響的大消費類股獲利復甦空間較大。依據過去經驗，在獲利上行週期的過程中，A股往往有較好的表現，建議投資人可分批布局消費佔比較高的大型股。