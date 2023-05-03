台灣人說話方式較委婉，一名在台灣工作的香港人表示，台灣人說話太婉轉、經常兜圈子，直言「很難相處」，他也提到在職場上表現良好，卻被台灣同事排擠，他不解說「沒實力就該好好充實自我，怎反過來排擠我？」貼文引發台人討論，多數網友認為台灣人就是愛面子，喜歡做表面，但也有人說，說話太直接會傷到人。

原PO昨（2）日於《匿名2公社》指出，在台灣生活一段時間，覺得和台灣人相處很難，原因在於說話太婉轉。他舉例，針對一件事情的感受來說，覺得不好大可直接說「不好」，台灣人卻說「還好」，認為可以直接一點，不必拐彎抹角。

原PO表示，自己在工作上表現好的一面，還會被台灣同事排擠，「如果說我沒實力誇大，看不起我可以理解，我真的有實力還被討厭，所以我該做個韜光養晦的人嗎？」他直言，若他不表現出來，老闆就不知道他的能力，也就沒辦法獲得更好機會，「如果實力不好，就該好好充實自己，反過來和他人一起排擠我，我真的一萬個問號。」

貼文曝光，網友也紛紛留言，「講太直，怕你丟臉生氣」、「怕傷到人而已，沒事」、「台灣人怕死、沒種、假掰、愛面子」、「講話一直繞彎不直接這點台灣應該還及不上日本，台灣人大部分是看熟不熟而決定直不直接吧！同事一般都不會直接說真話、做表面居多，但如果很熟的朋友就另當別論」、「台灣人就是這樣，喜歡講場面話、直白一點就是假掰」。

另也有人針對職場排擠安慰，「沒才幹的人才不會有敵人，越多的敵人代表你離成功越近了」、「我想這個不單單只有台灣會排擠，我相信各個國家都會，這是個人品德問題，並非國家問題」、「有些人無法接受人家比自己優秀會眼紅」。