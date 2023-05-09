伴隨端午佳節將至。高雄義大皇家酒店與義大天悅飯店特別推出端午限定精美禮盒，搶攻節慶商機。義大天悅飯店推出「古早八寶粽禮盒」一盒8顆，售價1,090元，以及素食「好事花生素粽禮盒」，一盒8顆，售價980元，自即日起至6月22日止均可訂購，5月31日前完成付訂可享9折優惠。

義大皇家酒店則由星級主廚親自研發極致奢華的「情深義粽禮盒」，共有3種方案可做選擇，包含主廚嚴選巨無霸港式鮑魚裹蒸粽2顆裝，售價1,360元。甜心冰粽12顆，內含桂花草莓、柚子蜜芒果以及黑糖藍莓3種口味各4顆，售價688元。台式鮑魚八寶粽3顆裝混搭甜心冰粽6顆（每種口味各2顆），售價1,200元。即日起至6月22日止開放訂購，6月1日前預訂可享9折優惠。

義大天悅飯店推出葷、素兩款粽子禮盒，其中「古早八寶粽禮盒」傳統風味深受饕客喜愛，每年開賣就被搶購一空，今年重磅回歸祭出加量組合，並以凍漲價吸引消費者青睞！除了豪氣加入多塊五花肉和整顆干貝外，並不惜成本準備魷魚絲、鹹蛋黃、香菇、栗子等各式豐富餡料入菜，飯店主廚嚴選圓糯米以粽葉包覆，糯米不僅富含粽葉香氛，還吸附飽滿滷肉醬汁，搭配干貝鮮甜與紅蔥頭之鹹香，更具畫龍點睛之妙。

除八寶粽之外，全素口味的「好事花生素粽禮盒」也不惶多讓，為了讓消費者吃得健康，主廚捨棄素料加工食品，改以菇類作為主角，包含渾圓肥厚鮑魚菇、鮮美香甜珍珠菇、台式必備大香菇，以豐富多層次的口感，加上芋頭與白果增加香氣甜味，搭配入口即化的軟爛花生，口感綿密且唇齒飄香，讓消費者在佳節裡品嚐端午粽，多了不同的選擇。

義大天悅飯店兩款禮盒都包含8顆嚴選葷粽或素粽，「古早八寶粽禮盒」售價1,090元，「好事花生素粽禮盒」售價980元，自即日起至6月22日止均可訂購，5月31日前完成付訂，再享9折優惠。