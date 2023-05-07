許多人都希望結婚後可以有一間房可以遮風避雨。一位30歲女子表示，最近她和男友去看預售屋，簽約金約160萬，她覺得一人80萬差不多，沒想到男友卻拿不出一半的頭期款，但交往前她就曾明確表示，自己為了買房存錢中，「如果你連150萬的頭期都沒有的話，就不要浪費大家時間」，結果男友不但現在沒錢，當初也根本沒有150萬。對此，許多人紛紛勸她快分手，因為男友一開始就騙了她。

原PO在Dcard發文指出，交往前她曾和男友說清楚她想買房、正在存頭期款，考慮到一間1200萬的房子，頭期款約2.5成300萬，一人一半就是150萬，「如果你連150萬的頭期都沒有的話，就不要浪費大家時間，婚後的房貸我們就是一人一半一起努力」，男友說自己有符合條件，她才決定交往一起努力，生活上的磨合也都很順利。

原PO提到，最近準備結婚的兩人看了一間簽約金160萬的預售屋，她要男友拿出一半的80萬，之後還有3年可一起賺350萬的頭期款差額，不料年收80萬的男友這才坦言，財產都卡在基金、股市裡，因為是賠錢狀態不想賣掉換現，投資了80萬如今只剩60萬；原PO透露，後來她問男友是否可以找爸媽幫忙，卻被對方一口回絕，讓原PO直呼交往2年根本是浪費時間，「我現在真的不知道該不該分手…」。

對此，許多網友紛紛回應，「分吧，妳說很清楚了，是他一開始就騙妳」、「分手啊，不要浪費時間了，就算他現在籌出頭期款，那他也等於零存款了吧，難不成妳要養他？」、「分啊，騙子留著過年嗎」。