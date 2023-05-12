富蘭克林投顧建議，因應景氣放緩但具備韌性、聯準會暫停升息但尚未轉向降息的過渡期，仍以美國股債平衡基金做為核心部位，並依景氣走向或個人風險承受度，再選債券型基金打造更靈活彈性的投資組合攻略。

富蘭克林投顧表示，鑒於升息進入尾聲，有利債市續航，建議追求穩健者，可納入美元複合債券型基金，建構「雙收益組合」；防禦至上者，美國政府債GNMA基金是「防衰退組合」的最佳隊友，和美國股債平衡型基金聯手安渡波動期，也把握多元收益機會。固定收益資產一向深受喜愛，富蘭克林投顧目前共計總代理有21檔境外債券基金，涵蓋11種債券類型，產品線陣容完整，是投資人建構理財計畫的重要拼圖。

富蘭克林坦伯頓美國政府基金經理人保羅．維克(Paul Varunok)主張，景氣多變下採美國政府債GNMA「雙高雙低」應對掌握。保羅．維克分析，美國政府債GNMA因屬唯一有政府信用擔保的房地產抵押債，由美國政府國家抵押協會(GNMA)擔保本息的即時償付，美國聯邦住宅管理局(FHA)、退伍軍人事務部(VA)擔保抵押貸款違約風險，因而具備與美國公債相當的AAA最高信評等級。不只具備「高債信」，美國政府債GNMA還有「較公債『高』的收益」、「低波動」和「低相關性」的「雙高雙低」特質。

首先，與主要成熟國家公債相比，美國政府債GNMA具備較高的債息收益；就波動風險表現，五年波動度僅約5%，低於整體美國公債的近5.5%，也較美歐投資級債介於6%至8%的數值來得低。進一步回溯比較過去20年美國政府債GNMA與美國公債在報酬與波動度的表現，前者年化報酬率勝出且波動風險僅約有美國公債的七成；此外與其他固定收益資產的相關性方面，美國政府債GNMA與美國國庫券、非投資級債、銀行貸款及擔保貸款憑證等五年相關性皆在低相關或負相關。保羅．維克表示，升息驅策下，房貸利率急遽攀升降低民眾房貸提前還款動力，目前僅有約1%的機構房貸抵押債有再融資的經濟誘因，預期整體提前還款風險，即機構房貸抵押債的風險，在2023年的發生率極低。

富蘭克林投顧表示，統計自1990以來，當美國經濟呈現負成長的季度，即季度實質GDP小於0，新興債與非投資級債難以避免同步走跌，但美國政府債GNMA平均仍保有1.3%的正報酬，且優於全球政府債的0.75%、全球複合債的0.55%。此外自2000年來，每當市場恐慌、美股波段下跌逾兩成時，美國政府債GNMA平均有7.2%的正報酬表現，而觀察本次銀行業風波，在3/8至3/20期間，史坦普500地區性銀行指數跌幅超過三成，美國政府債GNMA則是逆勢收高2.4%，也優於投資級債的上漲1.7%，均顯示美國政府債GNMA高品質與低波動優勢，特別是市場遭逢危機、恐慌時，其防禦甚至逆勢上漲的特性愈是發揮得淋漓盡致，適合納入資產配置強化分散風險。