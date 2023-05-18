中國外交部發布，中國政府歐亞事務特別代表李輝與烏克蘭總統澤倫斯基等人會見，中方願在自己所提的文件基礎上，推動國際社會形成解決「烏克蘭危機」的最大公約數。

根據中國外交部官網今天發布的內容，李輝16日至17日訪問烏克蘭。其間，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會見李輝，李輝並分別和烏國總統辦公廳主任葉爾馬克（Andriy Yermak）、外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）以及基礎設施部、能源部、國防部等有關部門負責人舉行會見。雙方就政治解決烏克蘭危機和中烏關係等問題交換意見。

不過，中國外交部官網上發布的照片，並非李輝與澤倫斯基的合影，而是李輝和庫列巴的握手照。

根據中國外交部，中烏雙方一致認為，不久前中國國家主席習近平與澤倫斯基的通話「為中烏關係發展指明了方向」，兩國應共同努力，把兩國互利合作持續向前推進。

中國至今仍與俄羅斯保持一致，不願將俄羅斯侵略烏克蘭稱作俄烏戰爭。

據公布，李輝表示習近平提出的「四個應該」、「四個共同」、「三點思考」是中方政治解決烏克蘭危機的根本遵循。化解危機沒有靈丹妙藥，需要各方從自身做起，積累互信，創造止戰和談條件。

他說，中方願在「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件基礎上，推動國際社會形成解決烏克蘭危機的最大公約數，為盡快止戰停火、恢復和平作出自己的努力。中方一直以自己的方式為緩解烏人道局勢發揮建設性作用，將繼續向烏提供力所能及的幫助。

據中方公布，烏方表示重視中方作為聯合國安理會常任理事國在國際事務中發揮的重要作用，歡迎中方為結束戰火、恢復和平發揮積極作用。這篇內容還提到，「烏方始終奉行『一個中國』原則」，願推動烏中關係取得更大發展。

不過，根據路透社17日發出的報導，烏國外交部長庫列巴昨天與李輝會面時詳細介紹烏方原則，須以尊重烏克蘭主權和領土完整性為基礎，恢復可持續且公正的和平，他強調烏克蘭不會接受任何為結束俄烏戰爭而喪失自身領土的提議。

中國國家主席習近平與澤倫斯基通話的3週後，李輝成為自從俄羅斯去年2月全面入侵烏蘭以來，抵達基輔的最高層中國外交官。