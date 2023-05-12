4月人民幣存款大幅減少，引發市場關注。中國人民銀行11日發佈最新資料顯示，4月整體人民幣存款減少4609億元（人民幣，下同），較去年同期多減少5524億元，尤其單看民眾存款單項更大減1.2兆元。對此，東方金誠首席宏觀分析師王青對表示，不排除是因為民眾存款向理財「搬家」，導致當月住戶存款餘額下降可能，看到4月理財規模重回增長，也暗示了這種可能性。

根據《證券日報》引述中信證券首席經濟學家明明也認為，居民部門存款在近幾年的4月均會減少，具有季節性特徵，但今年下滑幅度明顯高於2022年，一個重要原因是居民儲蓄意願下滑，或因風險偏好回升、消費回升以及存款利率下降所致。

受訪大陸專家普遍認為，未來居民存款規模增勢有望逐漸穩定，增速或將回落至正常水準。

王青也認為，伴隨第2季度經濟修復進程加快，居民消費支出有望進一步增加，銀行理財市場也在逐步修復。短期內存款規模還將保持一定增速，但年增率增速將逐步回落，存款餘額年增速也將見頂回落。