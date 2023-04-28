新北市不動產仲介經紀商業同業公會今（28）日表揚112年度傑出經紀業、經紀人、營業員，繼日前北市公會評選，信義企業集團共有8人獲獎，居業界之冠，此次5人獲獎同樣是業界TOP1，顯示信義房屋致力聚焦人才培育、落實企業經營理念，展現在許多同仁服務客戶的表現上，因而能深獲信任與肯定。

信義房屋板橋店專案經理簡微庭、四號公園店主任高立此次獲得新北市仲介公會「傑出不動產經紀人」表揚；新板特區店專案經理諶毅修、台北橋捷運店專案經理張昱晨、新莊店專案經理翁佳蓮則獲「傑出不動產營業員」獎項。

新北市社會局副局長吳淑芳、不動產仲介經紀業公會全聯會理事長張世芳、新北市不動產仲介經紀商業同業公會理事長林平川等人均出席28日會員大會與頒獎典禮。吳淑芳致詞時特別肯定獲獎者，雖然都相當年輕，但在房仲業，要得獎不只靠力氣，更是靠著辛勤努力與學習，才能有豐碩成果。

此次獲獎的諶毅修、高立，服務客戶時，不急著要求客戶做決定，反而深入了解其需求後，確認各方面條件都到位再協助洽談，因而深獲客戶信任。例如諶毅修曾服務一位長期租屋、年逾50歲的單身客戶，雖想購屋，卻又沒有勇氣買房，但諶毅修耐心陪伴看屋，並強調「只要妳覺得有壓力，我們就不要買」，讓客戶最終買到真正喜歡、適合的房子，開心入住。

而簡微庭新鮮人第一份工作就加入信義房屋，對房地產完全外行、也沒有任何人脈資源，但主管發揮「伯樂」精神、因材施教，提點她善用自己的親和力，勇敢多接觸人。於是，簡微庭新人時期積極跑社區拜訪，深入了解社區需求並提供幫助，包括中元普渡、住戶大會等活動，都看得到她的身影，一旦接到委售案，也會親自打掃房屋；入行第七個月，她的業績就爬升至全區第二名，後來也曾轉調總公司擔任一年專任講師，不僅親自授課，還拍攝6支社區服務影片，「手心向下」將社區服務的方法分享給同事。

曾是補習班國文老師的張昱晨，則因看到信義房屋經常回饋社會、講究企業倫理，選擇轉換跑道至信義房屋。實際入行後，張昱晨也確實發揮「先義後利」精神，先替客戶思考、解決問題。例如他曾在接到委託後，花了半年時間到市政府申請竣工圖、面積計算表、申請面積更正，幫客戶的房子從權狀17.92坪更正為31.92坪，妥善把關了客戶權益。

又如翁佳蓮曾服務一對太太行動不便、先生視力不佳的客戶，她「當先生的眼睛、當太太的雙腳」，提供貼心服務，包括簽約後陪同完成印鑑證明申請、買屋文件分類、協助修繕屋況等，進而與客戶夫妻維持像家人般的關係，這樣的正向互動，成為翁佳蓮每次服務客戶的動力。

信義房屋表示，透過提供新鮮人6個月保障底薪5萬元、多元透明的升遷管道，輔以多元、全面的培訓課程及師徒制等，希望讓每一位同仁都能在信義房屋成就專業，進而能夠受到「先義後利」、「以人為本」、「正向思考」等企業經營理念的影響，為每一位客戶提供最專業且貼心的服務。