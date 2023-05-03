P2P業者「不動產借貸媒合平台im.B」爆詐騙，逾千名投資人組成自救會、投資總額恐高達新台幣25億元，平台負責人涉捲款逃跑。金管會銀行局今（3日）透露，與im.B平台往來的4家銀行，分別是中信銀、國泰世華銀、玉山銀、永豐銀，目前im.B在4家銀行裡餘額已不多。

im.B詐騙案引起社會關注，立委何志偉今在立院財委會質詢時，詢問金管會，im.B平台目前往來的銀行有哪4家？目前im.B於4家銀行帳戶裡的餘額還有多少？

銀行局局長莊琇媛證實，im.B平台往來的4家銀行，個別為中信銀、國泰世華銀、玉山銀、永豐銀，這4家銀行已經將相關帳戶做警示控管。

何志偉接續詢問，im.B在上述4家銀行留在台灣的錢還剩多少？莊琇媛表示，就目前了解，im.B平台在4家銀行裡面的餘額不多，可能只有幾萬元。

警政署也表示，目前im.B詐騙案已有20人報案，今天已經由檢察官指揮辦案。