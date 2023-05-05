大陸四大國有銀行中的中國銀行、農業銀行更在5日盤中創下股價歷史新高。中國銀行股價一度上漲6.09％至人民幣（下同）4.18元，創下歷史新高，此前股價高點還要追溯到2015年7月。
農業銀行則一度上漲3.63％，股價達到3.71元平歷史新高，此前股價高點出現在2018年2月。
今年以來，農行、中行的漲幅分別已超過25％、28％。
中信證券報告指出，預計資本市場與財富市場穩步回暖，預計銀行業年內後續季度營收與盈利增速出現修復。
陸股5日早盤銀行族群走揚，民生銀行一度漲超6％，中國銀行漲近4％，長沙銀行、杭州銀行、興業銀行、滬農商行、招商銀行、光大銀行等多家銀行均漲超2％。
大陸四大國有銀行中的中國銀行、農業銀行更在5日盤中創下股價歷史新高。中國銀行股價一度上漲6.09％至人民幣（下同）4.18元，創下歷史新高，此前股價高點還要追溯到2015年7月。
農業銀行則一度上漲3.63％，股價達到3.71元平歷史新高，此前股價高點出現在2018年2月。
今年以來，農行、中行的漲幅分別已超過25％、28％。
中信證券報告指出，預計資本市場與財富市場穩步回暖，預計銀行業年內後續季度營收與盈利增速出現修復。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。