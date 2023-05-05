大陸四大國有銀行中的中國銀行、農業銀行更在5日盤中創下股價歷史新高。中國銀行股價一度上漲6.09％至人民幣（下同）4.18元，創下歷史新高，此前股價高點還要追溯到2015年7月。

農業銀行則一度上漲3.63％，股價達到3.71元平歷史新高，此前股價高點出現在2018年2月。

今年以來，農行、中行的漲幅分別已超過25％、28％。

中信證券報告指出，預計資本市場與財富市場穩步回暖，預計銀行業年內後續季度營收與盈利增速出現修復。