韓國男團「CNBLUE」隊長鄭容和暌違4年來台，將在6月10日於台北國際會議中心（TICC）開唱，他難掩期待與興奮地表示：「不論是以CNBLUE或個人身分，BOICE（官方粉絲名）總是陪著我成長，我承受了最多的支持與鼓勵，因此我格外重視每次的演出，我堅持一定要把最好的自己呈現在大家面前！」

鄭容和也提前錄製影片向粉絲問候，頂著一頭金髮帥氣對著鏡頭喊「在4年漫長的等待下，我終於要在台北以『2023 JUNG YONG HWA LIVE 'ALL-ROUNDER' IN TAIPEI』跟大家見面，相信大家一定也很開心吧，我也已經迫不及待了！大家會拭目以待嗎？為了和大家留下美好回憶，我也會努力準備的，希望大家都能來和我度過愉快的時光，以上就是我鄭容和的問候」，更不忘用中文：「謝謝大家，我愛你們！」

鄭容和堅持一定要把最好的自己呈現在大家面前。（華藝娛樂提供）

「2023 JUNG YONG HWA LIVE 'ALL-ROUNDER' IN TAIPEI」將在6月10日（六）晚間6點於台北國際會議中心（TICC）登場，門票5月9日（二）中午12點在KKTIX、全家機台售票，票價為VIP5800元、A區5200元、B區4200元、C區3200元、D區2200元、E區1600元與身障席2900元，更多活動詳情，請洽華藝娛樂官方臉書查詢。