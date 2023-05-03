八里汙水廠交接持續卡關，即便北北基已有共識，但設備更新計畫至今仍在中央審核，國民黨新北市議員陳家琪今總質詢疾呼「八里人還有多少5年可以等」，新北市長侯友宜表示，短期除了做好防臭、稽查， 處理設備要加速更替，否則承接單位要花很多經費，盼中央挹注經費，加速核定設備更新計畫，新北市該負的責任絕對不會逃避。

陳家琪指出，八里汙水廠近期不斷有民眾陳情惡臭，跟市府發展八里左岸觀光互相違背，反讓遊客留下不好印象；汙水廠2017年決議移交新北，但整整5年遲遲沒有下文，汙水廠彷彿三不管地帶，到底問題出在哪，八里人還有多少個5年可以等。

侯友宜表示，短期面針對惡臭除加強清理，環保局也會每兩周稽查一次， 至於交接部分，汙水處理廠老舊、老化，汙水收集處理設備要趕快更替，否則承接單位無法負擔鉅額經費，希望中央能夠挹注，趕快核定經費「新北該負責任的，不會逃避 」

水利局長宋德仁表示，八里汙水廠當初是1991年中央蓋好交由北市專責管理，新北願意承擔責任，但系統用了26年，設備要更新，當初新北也提了32億元的更新計畫，也經過淡水河管理委員會核定，但提中央營建署已過了18個月，期間被退了幾次。

宋德仁說， 新北跟北市、基隆都有共識，重點在中央，目前希望先給5億，優先施作龍形繞流管、溪美、蘆洲、新海、中和、湳仔溝等6處紓流設施，否則豪大雨一來，管線可能法負荷，導致汙水沖到民眾家裡。

宋德仁表示，目前新北也在獅子頭、新莊提前預抽，上游也有10個點部署抽水機， 避免問題發生。