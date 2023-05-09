數位身分證因資安問題無法持續推行，恐導致10億元的經費需由全民埋單，國民黨前立委顏寬恒指出，過去民進黨為了人權打拚，副總統賴清德甚至曾聲請大法官會議，沒想到如今民進黨卻在數位身分證上一意孤行，讓他感到非常諷刺。

顏寬恒昨（8）日在臉書表示，過去民進黨政府在副總統賴清德擔任行政院長時，把數位身分證形容成一把開啟政府各項線上服務的萬能鑰匙，可以整合交通監理、勞保健保、身分資訊、社會福利、自然人憑證等功能，但其實當政策一發布時，不論朝野都有許多學者與立委質疑資安問題，民進黨為何始終要一意孤行？

「十億賠償，全民買單？」顏寬恒指出，最早的違約金高達10億元左右，經過幾次協商後才降到目前的5.26億元，但加上購買機器、場地維護費等，最後可能還是超過10億元，且這段時間網路上仍可以看到許多宣揚數位身分證好棒棒的農場文章，甚至是臉書上的宣傳，不禁讓人心想廣告預算又燒掉多少公帑。

顏寬恒感嘆說，最諷刺的是民進黨過去為了人權打拚，賴清德擔任立委時，甚至曾針對身分證強制按指紋一事聲請大法官會議解釋，要保障人民的資訊隱私，沒想到如今卻搖身一變，成了不顧專家學者意見、危害資安、貪圖便利、一心只想鞏固政權的執政黨。