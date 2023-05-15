台灣民意基金會15日公布最新民調，5成1民眾不支持民進黨2024繼續完全執政，僅4成支持。對此，民進黨立委許智傑15日指出，執政黨現在的滿意度，對比過去歷任總統卸任前的狀況，算是非常高，而民進黨有執政包袱，一定會有民眾不滿，這很正常，未來會繼續檢討改進，盼將來國會過半，「我們有信心、要小心、繼續拚。」

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，蔡政府執政7年後，如今有過半數選民表態拒絕民進黨明年繼續完全執政，這是對當前完全執政的民進黨最直接的抗議，也意味民進黨明年「總統當選，國會過半」的美夢可能變成惡夢。

整體來講，游盈隆表示，當過半數台灣選民不支持2024民進黨繼續完全執政，這是對當前完全執政的民進黨最直接的抗議。尤其當 20-64歲選民多數不支持、高中職及以上教育程度選民過半數不支持、中性選民近半數不支持，全國除台南市與高雄市之外，其他地區多數不支持等等現象，意味著某種想終結民進黨完全執政的意念已悄悄地在全台蔓延開來。