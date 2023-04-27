許多人可能都曾面臨求職困難。一位女子近日表示，她從台大資工碩士畢業後，因為身揹官司、身心疾病2年都沒有工作，不過她順利靠著買賣股票支付生活開銷，今年她的官司、疾病問題都告一段落，躺平已久的她卻沒有動力打開應徵履歷，不知如何才能突破這種困境。許多網友發現，女子身負台大、資工、碩士、女生等4項頂尖身分，求職條件相當頂尖，根本不必擔心踏入職場後的狀況。

原PO在Dcard發文表示，她是台大資工碩士，前兩年大環境科技、IC廠因為疫情缺工，相對來說求職很吃香，不過她個人因為官司、身心疾病無法直接進入職場，2年來靠著股票獲利維持生活開銷，雖然還過得去，但總有一天還是會坐吃山空。

原PO提到，今年她的官司、疾病問題都告一段落，習慣躺平的她卻開始覺得「人生好累」、「沒任何動力去工作」，遲遲懶得打開履歷表開始應徵。「躺平的心態可能也隨著時間越滾越大，不曉得這種困境開如何突破⋯」，讓原PO不禁大嘆一口氣。

對此，許多網友紛紛回應，「趕快趁你現在，台大、資工、碩士、女生，這怎麼看都這麼頂的4項條件，現在不趕快工作太可惜了啦」、「台大又資工碩，根本黃金神威，這兩年開銷都是尻股票，妳根本很厲害啊！走出去就對了，一開始就跟剛學游泳鼻子會進水一樣不舒服，久了就習慣了啦，何況妳根本黃金神威，是說妳官司纏了兩年這點可不要說，就用身體調養帶過就好」。

另外有內行人建議，如果原PO沒有有長時間工作經驗，可以先從兼職或工讀開始，如果連出門這個動作都需要練習，可以試著思考哪些活動她比較有興趣，「由小目標開始設定降低挫折風險」，避免因為一個困難放棄所有可能。