在台北市林森南路經營30年的「第一男子專業造型沙龍」理髮店，因附近就是成功高中，客源也以該校學生、校友為大宗，是45歲以下成功高中的共同回憶。該店4月遷到青島東路上，離成功高中更近，而該店不僅吸引大批學生族群，連民進黨立法院團總召柯建銘都是常客，客人從17歲到70歲都有，堪稱男子理髮界的傳奇。

店長陳炫谷說，該店從1993年在林森南路、忠孝東路口草創，最初由她姊姊操刀，一旁還賣早餐，1998年他接手，一路剪到現在，今年因房東另有規劃，他在原店址附近約200公尺處的青島東路上，找到新店面，更靠近成功高中，就在台北時代寓所飯店的後門。

陳炫谷說，他印象30年前剪高中生的價格是270元，30年來只漲到300元，為的就是回饋成功高中學生多年來的支持。他說，早上學生先到他姊姊的早餐店買早餐，放學後再到他店裡剪頭髮，成為不少學生的回憶，也因他過去強調「快狠准」，客人翻桌率超快，來客量又大，騎樓總是大排長龍。

北市成功高中校友的回憶，第一男子理髮店4月移至新店址。（胡欣男攝）

除了成功的學生之外，因距離立法院和台大醫院近，許多立委和醫生也是他的老主顧，柯建銘更是固定每周報到；而台大醫院的醫生，也跟成功高中一樣，從學生時期一直剪到成家立業，與陳炫谷早已是多年好友。

陳炫谷，屏東林邊人，受姊姊、嬸嬸都做美容美髮的影響，12歲就趁寒暑假搭車北上西門地區拜師學藝。14歲那年被同學誘惑吸食安非他命，一次檢警校園掃毒行動中，連同他在內的同校學生近30人被查獲吸毒，光他們班上就占了一半，成為轟動全台的新聞。

當時正值炎夏，他記得父親騎了近1小時的車載他去開庭，面對法官訓斥：「你做父親的，應負起教育的責任，不能讓孩子吸毒毀了一生！」父親羞愧低頭，卻沒罵他。那場景烙印在腦海，當場他發誓「我不要再讓爸爸為我感到丟臉。」

從此他徹底與損友斷絕聯繫，決心展現自己的剪髮才華，國中一畢業就隻身北上習藝，因認真學得快，每當學全師父技藝便離開跳槽，前後跟過9個男子剪髮名師，月薪百萬的中山區鍾姓知名理髮師也指導過他。17到18歲的一年間，他就囊括亞洲盃大小髮界賽事冠軍，名震業界。

難得的是，陳炫谷有感於自己年少誤入歧途的遭遇，透過拉迷途少年一把、公益捐款來回饋社會。曾經店裡10多個員工，幾乎都來自單親清寒家庭，有些還曾搖頭拉K、沉迷職棒簽賭，他常笑說髮廊猶如少年感化院，不僅給工作機會，也把自己「匪類」的荒誕歲月當作活教材，告訴徒弟：「我可以成功，你們為何不行？」