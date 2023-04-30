「Silver crew潮銀舞團」30日北上參加台大盃熱舞比賽，9名年齡加總起來660歲的屏東阿嬤用街舞與年輕人一較高下，氣勢、活力一點都不輸給年輕人。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

「Silver crew潮銀舞團」30日北上參加台大盃熱舞比賽，9名年齡加總起來660歲的屏東阿嬤用街舞與年輕人一較高下，氣勢、活力一點都不輸給年輕人。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

「Silver crew潮銀舞團」30日北上參加台大盃熱舞比賽，9名年齡加總起來660歲的屏東阿嬤用街舞與年輕人一較高下，台下社工看到感動落淚。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

由屏縣府培訓、去年8月才成軍的「Silver crew潮銀舞團」，30日北上參加台大盃熱舞比賽，9名年齡加總起來660歲的屏東阿嬤用街舞與年輕人一較高下，氣勢、活力一點都不輸給年輕人，一路陪伴在旁的社工坐在台下看著台上的阿嬤們，不禁感動到落淚。

屏縣府表示，今天阿嬤們一氣呵成的動作與順暢的隊形變化，演出時獲得現場最高歡呼聲，參賽的其他隊伍年輕人也紛紛替長輩加油，毓蘭阿嬤開心地直呼：「能踏上大舞台，歡喜地不得了！」。

陪伴長輩們練舞8個月的社工在看完表演後，激動地落下眼淚，她說，她很佩服長輩的精神，她們將過程中的辛苦與困難，最後都結成台上甜美果實。

縣府指出，「Silver crew潮銀舞團」的9名團員都是來自關懷據點的阿嬤，有枋寮鄉地利社區、畢嘉士社會福利基金會、新埤鄉餉潭社區及愛加倍生命關懷協會等照顧關懷據點，她們年齡加總起來660歲，年紀最高的阿嬤更高達80歲。

縣府說，阿嬤們都是在參加社會處舉辦的「銀閃閃青銀共舞」活動後，對跳舞產生興趣，因此在社會處招募舞團成員時便主動加入，而成軍後至今半年來，她們不管是騎單車或搭客運，每周一、五都會排除萬難相聚練舞，只為北上參加台大盃熱舞比賽，讓大家看見年齡不是問題，阿嬤來尬舞也很可以！

「我相信我可以！」高齡80歲的吳節阿嬤在練舞時曾說，雖然練習過程中充滿挑戰，舞蹈的難度比過去都還要難，但她相信經過一次又一次的練習，她可以的。今天比完賽後，她開心道，太有成就感了，連女兒也到場替她加油打氣。