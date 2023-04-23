美式賣場好市多是許多人採購日常用品的好地方。一位住家門口就是公園的男子表示，近日他在賣場購入1組S牌「吸入式UV捕蚊燈」，沒想到其中一台3天內就捕獲了200隻以上的蚊子，讓他大讚效果很恐怖，並分享使用心得。不過有退貨的過來人指出，「在沒人的地方抓200隻蚊子，比不過1隻半夜連續咬我好幾個包的終極殺手」，認為該款捕蚊燈其實沒什麼用。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他住的透天厝門口就是公園，許多蚊子常常躲在門口陰暗處，他家原有的電擊捕蚊燈效果有限，蚊香雖然有些效果，但他不喜歡那種味道、蚊香對身體又有害，因此在賣場看到該款捕蚊燈時，他馬上買回家試試看，「結果買回來3天內，其中1台總共抓到超過200隻以上的蚊子，效果可以說是非常恐怖！」

原PO提到，使用該款捕蚊燈時最好沒有人在旁邊、燈光全滅，否則無法完全發揮功效，他就是放在家門口的走廊、陽台洗衣機旁，原本他也試過放在房間，但因為有人在旁邊效果不太好，且只抓到1、2隻蚊子，沒有太大效益；捕蚊盒從機器取出時，要馬上用衛生紙塞住洞口，否則蚊子會從洞口飛出；一開始因為蚊子太多，原PO使用水淹捕蚊盒無法讓蚊子全軍覆沒，後來改噴酒精就成功撲滅蚊子。

對此，許多網友紛紛回應，「謝謝教導，原來吸入式的要這麼使用」、「可是問題是，抓蚊子不就是要抓人在的時候和地方嗎」、「這款在室內根本抓不到蚊子」、「感覺你家會比較需要安排噴灑除蟲藥劑…」，一位過來人則分享，「這個東西我試用3個禮拜就退了。一開始很開心，但被咬的包包沒減少。套一句小說的話，我不怕知道世界上有多少核彈（蚊子），但我怕那一顆我不知道的。像你說的，在沒人的地方抓200隻蚊子，比不過一隻半夜連續咬我好幾個包的終極殺手」。

一位內行人更說明，「光線對不同種蚊子的吸引力不同，例如熱帶家蚊對光線較敏感，易被捕蚊燈捕獲，但白線斑蚊及埃及斑蚊不喜歡光線，不易被捕蚊燈誘殺。若捕蚊燈置放的地點無其他光源也無人或其他動物時，捕蚊燈或許可以捕捉到一些蚊蟲，但當捕蚊燈附近有人時，人體所散發出的二氧化碳、體溫及體味，對蚊子的誘惑遠遠超過捕蚊燈的吸引力，讓捕蚊燈無用武之地。因此想單靠捕蚊燈來避免被蚊子叮咬，是不可能的任務」。