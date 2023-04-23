許多病人住院時，護理師都會告知家屬要買哪些某些醫療用品。一位護理師表示，近日他請家屬購買約束病人用的「乒乓球拍」，沒想到家屬1個半小時後，卻買了真的乒乓球拍，而非他要的「球拍約束帶」，讓他笑說很荒謬；不過消息一出反讓許多網友罵翻，紛紛痛批該護理師根本沒有同理心。

原PO投稿臉書粉專「靠北護理師」分享，最近他請家屬購買約束用的「乒乓球拍」，沒想到家屬1個半小時後真的買了2支乒乓球拍，讓他笑著直呼荒謬，「但是沒買乒乓球欸怎麼玩？」粉專說是「今日最好笑」。許多內行網友秒懂原PO要的是「球拍約束帶」，紛紛回應，「我之前也有遇過！看到當下差點噗呲笑出來！」、「家屬好幽默」、「家屬太可愛了，先笑一下再出發，我們這邊是說網拍約束」。

不過不少人指出，「想想看家屬因為不懂，所以四處奔走了1個半小時還找不到只好買這個的心情，你還會覺得好笑？還會覺得荒謬？你是我見過最沒有同理心的醫護人員」、「慶幸我遇到的護理師都很棒，清楚說明是約束用乒乓手套，需採購的物品會直接開紙本清單」、「有什麼好笑的？身為護理人員一點同理心都沒有！可曾想過家屬花多少時間奔波找尋手拍時的壓力與心情？自己傳達訊息不清楚還PO上來自娛娛人，護理界的恥辱！」

球拍約束帶可以防止病患誤觸醫療管路。（示意圖／shutterstock）

對此，粉專坦言，自己當初的確沒想到家屬的感受，「在此對於曾經買錯的家屬道歉，也讓我們反省並不是所有人都懂得我們的術語，也證明了衛教的重要性！」根據奇美醫院官網介紹，「乒乓手拍式約束帶」可用在病人手部力量小，會不經意觸摸治療管路者。