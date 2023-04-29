物價狂漲，勞保財務支出壓力增！受到物價上漲影響，消費者物價指數（CPI）接連飆漲，依勞保條例規定，當CPI累積成長率逾5％時，包括老年年金、失能年金及遺屬年金等給各項年金給付就要隨之調整，預估此次約有66萬人受惠、每月平均約領取1100元，岌岌可危的勞保基金每月要再多支出7億餘元。

據勞保局公布指出，以今年2月為例，保險給付達415億餘元，其中每月年金給付發出達304億餘元。

勞保局普通給付組組長劉秀玲表示，依推估每人每月平均約增加請領1100餘元，此次共調整據2011、2012、2016、2017及2018年等年請領年金給付者，其中 2011及2016年調幅達7.4％、為歷史新高，因此從5月起的年金給付金額就會調整，估計會有66萬人受惠，預計6月入帳的金額就會是調整過後的金額。

劉秀玲提及，至於2009年度、2010年度、2013年度至2015年度、2019年度至2022年度請領勞工保險年金給付者，及2022年度請領勞工職業災害保險年金給付者，因消費者物價指數累計成長率尚未達法定調整標準，2023年不予調整年金給付金額。