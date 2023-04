韓國人氣女團BLACKPINK(BP)今年3月來台開唱,曾掀起一股BP追星風潮,而BLACKPINK近日馬不停蹄地在舉行世界巡迴演唱會,最近成員LISA曬出10張日常照片,可見她原本頂著精緻妝容和俏麗編髮,最後兩張她將妝全卸了也拆掉編髮,穿著短袖短褲居家服趴躺在長椅上,年齡瞬間小了5、6歲,美貌引來700多萬網友按讚。

LISA上月才過26歲生日,可見她開心曬出跟親友慶生的照片,還有收到的項鍊等名牌禮物,引來大批粉絲按讚祝賀,連歐陽龍的小女兒、18歲的歐陽娣娣也曬出合影向女神獻上祝福,並寫下:「Happy birthday my queen, it was the best night ever.(生日快樂我的皇后,這是有史以來最美好的一晚)」,而照片中可見歐陽娣娣站在C位,剛好站在BLACKPINK四位成員中央,讓其他網友相當羨慕。

BLACKPINK在全球颳起旋風,據韓國媒體報導,美國演唱會巡迴票房統計公司「Touring Data」先前統計,截至目前,BLACKPINK已在北美及歐洲舉行過28場演唱會,門票收入約1048億韓元(約24億台幣),可見吸金力之驚人。

而先前有網友在《Dcard》爆料,指今年內BLACKPINK有望二度撲台,時間點約在7月,地點可能是新竹,引來其他網友現身說法也表示應該是真的,由於朋友買到超賣的門票沒拿到票,詢問主辦方,對方給的解答是「直接退錢」或「不退錢但保留下場的座位」,間接證實BLACKPINK確實有望再度來台,但主辦單位對此小道消息尚未證實。