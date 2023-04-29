韓國人氣女團BLACKPINK（BP）今年3月來台開唱，曾掀起一股BP追星風潮，而BLACKPINK近日馬不停蹄地在舉行世界巡迴演唱會，最近成員LISA曬出10張日常照片，可見她原本頂著精緻妝容和俏麗編髮，最後兩張她將妝全卸了也拆掉編髮，穿著短袖短褲居家服趴躺在長椅上，年齡瞬間小了5、6歲，美貌引來700多萬網友按讚。

LISA上月才過26歲生日，可見她開心曬出跟親友慶生的照片，還有收到的項鍊等名牌禮物，引來大批粉絲按讚祝賀，連歐陽龍的小女兒、18歲的歐陽娣娣也曬出合影向女神獻上祝福，並寫下：「Happy birthday my queen, it was the best night ever.（生日快樂我的皇后，這是有史以來最美好的一晚）」，而照片中可見歐陽娣娣站在C位，剛好站在BLACKPINK四位成員中央，讓其他網友相當羨慕。

BLACKPINK在全球颳起旋風，據韓國媒體報導，美國演唱會巡迴票房統計公司「Touring Data」先前統計，截至目前，BLACKPINK已在北美及歐洲舉行過28場演唱會，門票收入約1048億韓元（約24億台幣），可見吸金力之驚人。

而先前有網友在《Dcard》爆料，指今年內BLACKPINK有望二度撲台，時間點約在7月，地點可能是新竹，引來其他網友現身說法也表示應該是真的，由於朋友買到超賣的門票沒拿到票，詢問主辦方，對方給的解答是「直接退錢」或「不退錢但保留下場的座位」，間接證實BLACKPINK確實有望再度來台，但主辦單位對此小道消息尚未證實。