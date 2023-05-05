香港樂團RubberBand將於6月來台演出。（KKLIVE提供）

香港樂團RubberBand將於6月來台演出。（KKLIVE提供）

在香港擁有眾多樂迷的樂團RubberBand，自前年於萬人場館香港紅磡體育館（紅館）舉行一連4場爆滿演出後，終於在今年首次展開世界巡迴演唱會，四月初剛完成倫敦、曼徹斯特、柏林及阿姆斯特丹等歐洲演出，今宣布接下來將於6月24日巡迴到台北Legacy，舉辦「RubberBand Ciao World Tour 2023」演唱會，期待和許久不見的台灣樂迷見面。

「RubberBand Ciao World Tour 2023」台北站是RubberBand首次在台的專場售票演出，他們上一次來台公開演出是2020年1月舉行的KKBOX風雲榜，以香港樂團代表身份擔任表演嘉賓，演唱一曲〈未來見〉感動了很多現場觀眾，主唱6號曾說過這現場版本的〈未來見〉是他最喜歡的，讓人更期待接下來的台北演出的版本！而說到台灣也是團員們很喜歡的一個地方，所以除了香港之外，團員們很早就跟主辦KKLIVE討論一定要把台灣加到巡演中。

對於台灣音樂會的期待，主唱6號表示：「上一次去台灣演出是2020年1月，剛好是全球爆發疫情前一個月，之後就經歷三年的疫情，各地都封關的狀態，所以這次去台灣感覺就是都開始復甦，而且這次將會帶著超過25首歌，以專場表演的形式來見面，很是開心興奮！又因為我學生時期也聽很多台灣音樂，可以在一個滋養自己音樂多年的地方開演唱會，實在有夢想達成的感覺。」

除了演出，台灣美食及氛圍也讓RubberBand很興奮，貝斯手阿偉說：「除了觀眾的熱情讓人很想念外，最想念當然是台灣的美食，這次還有整個巡演的團隊一起去，我們一定也是天天都要出去吃美食！我最想去夜市吃蚵仔煎跟大腸麵線，還有希望演出後可以吃麻辣火鍋慶功。」主唱6號也非常期待逛街：「很想去不同的街頭、夜市、小店等閒逛，也很期待可以見見在台灣生活的朋友，就是步調放鬆的感覺，另外我很想吃阜杭的早餐。」演唱會門票5月13日啟售。