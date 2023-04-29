基北北桃四市今(29)日聯合啟動春季無痕淨溪灘活動，總計有4035人在河岸、海岸動手清理環境，共清出約12噸一般垃圾及2700公斤資源回收物，其中新北市的淨灘主場地為石門老梅綠石槽沙灘，由新北市環保局長程大維率領在地鄉親、機關學校、企業及民間團體一同參與。

程大維表示，今年3月新北市與基隆市、台北市及桃園市共同成立「基北北桃環保交流合作平台」，並訂於每年422地球日前後一周辦理春季聯合淨溪灘活動，號召社會大眾一起實踐環保。

他說，4個縣市的合作重點包含「簡單淨溪灘」、「資收分類」、「無痕淨溪灘」、「海廢再利用」及「資源共享」五大項，例如推廣淨灘活動不搭建一次性舞台及不額外製作活動背板、不提供杯水並鼓勵海廢資源回收等，後續更將集中處理淨溪灘所回收的寶特瓶，循環再生製成如跑衣等產品，達到循環經濟的目的，為海洋廢棄物創造出新的價值。

除了淨灘外，今年也特別也同步辦理淨溪活動，由新北市長期巡守河川的水環境巡守隊負責執行。巡守隊是結合民眾、社區、學校、團體組成的團隊，平時透過定期巡檢、污染通報及清理等工作守護家鄉溪流河川，今日共出動18隊水環境巡守隊，針對所巡守範圍包括淡水河本流及其支流，進行淨溪及簡易包水質檢測作業。

環保局表示，目前正值石門老梅綠石槽海岸附滿海藻的綠意盎然期間，因此特別召集各單位一起淨灘、守護這片美麗景緻，今日淨灘現場除了有石門區公所、石門在地鄉親、巡守隊志工、海巡署第二岸巡隊、交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處外，關注環境議題的多個企業行號及團體齊聚一堂，努力讓海岸重新展現乾淨的面貌。

今年截至3月底，企業、民間團體、里長及環保志義工等已辦理173場淨灘活動，參加人數達8719人，清理出7.6公噸資收物、44公噸垃圾，為讓民眾淨灘更容易、想淨就淨，環保局自2020年全國首創推出「淨灘合作社」，只要到掛有「淨灘合作社」浮球的店家即可借用工具，淨灘結束後由店家與清潔隊協助後續垃圾收運事宜，目前已有42間沿海店家參與。