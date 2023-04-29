一名女子昨（28）在桃園機場登機口被一名外國遊客搭訕，她當下用手機翻譯，對方竟說「我們可以在某個地方享受…我們有15分鐘…跟我來就好」，她嚇壞離開，對方一路尾隨，最後在樓梯處強吻她，她事後在機場崩潰大哭，目前航警與航空公司已著手調查，消息曝光讓不少民眾嚇壞。

該女網友在臉書「爆料公社」發文，她日前在桃園機場登機口時被一名外國人搭訕，原以為對方要請教問題，於是拿出手機翻譯，但對方說的內容竟是「We can enjoy us somewhere（我們可以在某個地方享受）」、「We have 15 minutes（我們有15分鐘）」、「It’s good come follow me（跟我來就好）」，她才發現對方是要約砲，當即離開，但對方卻一路尾隨，甚至在樓梯處強吻她，「更扯的是旋轉樓梯沒有監視器…我直接在登機口崩潰大哭」。

一名女子昨（28）在桃園機場登機口被一名外國遊客搭訕，她當下用手機翻譯，對方竟說「我們可以在某個地方享受…我們有15分鐘…跟我來就好」。（翻攝自臉書「爆料公社」）

一名女子昨（28）在桃園機場登機口被一名外國遊客搭訕，她當下用手機翻譯，對方竟說「我們可以在某個地方享受…我們有15分鐘…跟我來就好」。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該女網友說，航空公司得知後馬上做緊急處理，也安撫她的情緒，幫忙調監視器，「很謝謝空服員以及航警積極在處理」，坦言抓到該名外國人的機率不大，但仍呼籲每個女生出門在外，不管是在哪裡都要十分小心「什麼事都有可能發生，好比我這種扯到極點的事」。

其他網友留言「請不要檢討被害人，大家都有機會生女兒，誰沒有父母」、「太離譜！幫你私訊航警局，務必徹查此事」、「其實很多外國人都認為台女很好約很隨便，這事情發生在台灣機場真的離譜，這一定要請航警處理」、「低級無品的外國籍嫌犯罪犯，有照片就好，可以抓人或公告」。