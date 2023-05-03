鍾欣凌（左）和季芹劇中飾演假閨蜜。（愛奇藝國際站提供）

季芹暌違戲劇圈許久，近期陸續端出演出作品。（愛奇藝國際站提供）

鍾欣凌坦言自己有時也是假閨蜜。（愛奇藝國際站提供）

馬瑋伶首次參與戲劇演出，表現不俗。（愛奇藝國際站提供）

鍾欣凌、季芹和馬瑋伶今（3）日出席《不良執念清除師》的單元記者會，季芹這次演出高冷、忌妒心重的角色，和鍾欣凌是假閨蜜；老公王仁甫看了一些片段被她冷漠的眼神驚呆，直說：「這是我的老婆嗎？妳這個壞人。」季芹開玩笑說：「希望他看完播出，以後不要惹我。」

季芹17歲就進入演藝圈，坦言婚前曾有不少假閨蜜，甚至曾被好友「捅刀」，「可能我以為我們很好，我當初還帶她進來一起合作，但會聽到傳言，她在說我愛遲到、耍大牌之類的，就會很受傷。」

但個性大喇喇的她不愛記仇、不會糾結，笑說婚後什麼事都看很開，「現在就是做自己喜歡的事情，拍戲、爬山。」鍾欣凌則坦言就算沒遇過，自己也曾是那個不希望對方比自己好的人，「無論是閨蜜或兄弟姊妹都會有這種想法，這部戲其實就是在講人性。」

季芹暌違戲劇圈許久，近期終於有新作品，她說以前想花時間陪小孩，現在孩子長大準備出國念高中，也較有時間接演。她因為不懂國外學校，孩子們留學事宜全都自己包辦，相當獨立，只是現在留學地點都還沒確定，她光想到孩子要離開身邊就會開始爆哭，「我們很想跟過去，但學校規定要住校，老公還說想去學校當志工。」

問及日後拍戲尺度，季芹曾和王仁甫討論過，老公雖然嘴巴說沒禁忌，卻眼神犀利，有回她接到一個有激烈床戲的劇本，讀完後很喜歡告訴老公想參演，王仁甫卻語帶威脅地說：「妳可以試試看啊。」鍾欣凌則說自己演戲沒有尺度，老公知道吻戲、床戲都是表演，也會全力支持，但她自嘲：「不過我接這戲（床戲）觀眾會翻臉。」

在劇中飾演「仿真娃娃」的馬瑋伶吃足苦頭，連手指擺放、假髮的角度都要調整，拍攝期間她都不敢動，鍾欣凌透露因為拍攝常常是晚上，馬瑋伶坐在櫥窗真的吸引路過的人駐足討論真偽，「她坐在櫥窗真的很恐怖。」

而先前曾敬驊曾表示和鍾欣凌對戲很可怕，今鍾欣凌聽聞笑說在片場曾敬驊其實很活潑，有回還主動過來和她聊表演，讓她受寵若驚，幽默說：「他是個不怕跟老人聊天的小孩。」

導演林冠慧談到播出後的迴響，聽到有觀眾覺得好笑很開心，有觀眾秀出簽了遺體捐贈證書也讓他非常敬佩。被問及網友瘋狂為曾敬華與彭千祐組CP的走向，導演笑說：「其實沒有往那邊設定，但觀眾如果有自己看到這些小地方也是很有趣的。」還透露曾敬驊其實和姚淳耀在片場的互動更有愛。