一名男子前年在醫院住院接受化療，卻對女護理師襲胸並摸大腿，台北地方法院依違反性騷擾防治法之性騷擾罪，判處拘役40天及50天，合併執行拘役80天，可易科罰金。可上訴。

該名男子2021年12月6日至8日間，因癌症在醫院病房住院接受化學治療，他竟趁女護理師向他確認有無訂購晚餐時，將頭部靠近她胸前，她以為他要看清楚其掛於胸前之識別證上名字，於是將識別證稍微往前拉近她臉部，他竟故意碰觸她胸部。

女護理師到病房巡房，站立在他的床鋪側邊，他乘對方不及抗拒之際，起身坐於床上，將雙手隔著棉被從病床側邊圍欄中間縫隙處伸出，圈住她左大腿向上滑動至大腿根部，並以單手碰觸她之大腿、下體，女護理師不甘受辱，報警處理。

台北地院斥責他行為實屬不該，且犯後否認犯罪，迄未賠償被害人或徵得她之諒解，但考量身體狀況不佳，飽受疾病所苦等一切情狀，判處拘役80天，可易科罰金。

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