富邦金控資深副總經理李明州。（圖／取自駐拉脫維亞代表處）

富邦金控資深副總經理李明州參加里加年度馬拉松賽事。（圖／取自駐拉脫維亞代表處）

台灣在拉脫維亞留學生前往里加馬拉松賽事加油打氣。（圖／取自駐拉脫維亞代表處）

拉脫維亞里加馬拉松5月7日週日早上8點開跑，據參賽距離分成5組，起跑時間也有所不同，分別是：1、42.195公里；2、21.0975公里；3、10公里；4、5公里；5、1,609公尺(1 英哩），來自台灣的富邦金控資深副總經理李明州參加全馬的項目，還有另一位台灣選手參加半馬賽程。

這場是全天候的馬拉松嘉年華賽事，沿途設置醫護站、飲用水及水果補給站，也有警車沿途開道，醫療救護車隨扈，整個里加市街道出現色彩繽紛的人龍，也充滿了加油打氣聲。

我駐拉脫維亞代表處李憲章大使也前往現場為台灣選手加油打氣，尤其李明州與李憲章是小學同學，

最後，富邦金控資深副總經理李明州與來自世界各國的5,000餘名跑者，在里加市政府旁廣場準時起跑，在中午12時餘抵達設於拉脫維亞總統府旁的賽程終點，以4小時15分8秒跑完全程。

李明州雖然經過長途飛行，需要調整時差，但仍然展現驚人的毅力與意志力，手持中華民國國旗跑抵終點，李憲章大使也拿著國旗在終點等候！