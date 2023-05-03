台北一名男子不滿遭女友提分手，以散佈私密片為由勒索2萬未得逞，接著又盜用對方臉書，傳訊息給對方另一個帳號說「我會用這隻帳號把影片傳給所有人」、「要死一起死X的」，接著就將女方口交影片曝光在女方個人頁面，男子挨告後以33萬達成和解，二審判3年緩刑。

判決書指出，男子不滿女方提分手，前年2月11日傳訊息邀求對方還交往時花的2萬元，說「你愛出名別怪我」、「照片影片都是你同意拍的，如果要刪掉，請你說服我，或是你來跟我買」威脅散步私密影片，後來是女方父親阻止才未付款；男子同一天又擅自登入對方的臉書頁面傳訊息。

男子以女方名義傳送「我會用這隻帳號把影片傳給所有人」、「要死一起死馬的」、「我最後一次跟你說一句對不起，也說一句我愛你」等內容，給女方另一個帳號，再將2人交往時女方為其口交的影片發布在女方臉書，並設定公開，藉以貶損對方名譽。

一審法官認為男子以外流不雅片為由，恫索女方交往期間的共同花費，再擅自登入臉書帳號上傳猥褻片，依恐嚇取財未遂罪處刑5月，得易科罰金15萬元；犯無故輸入他人帳號密碼而入侵他人電腦相關設備罪，處刑7月。二審考量男子以15萬元和解，餘款18萬元分2期給付，改判諭知緩刑3年，命其接受法治教育課程6小時，全案確定。