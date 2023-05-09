女星陳意涵過去主演過多部熱門電視劇，而自踏入演藝圈後大多以演員身分亮相的她，日前參加大陸節目《乘風2023》初登場時，罕見獨自在現場以唱《望春風》歌曲，猶如少女般的狀態讓網友相當驚艷，但她獨特且帶有喜感的台語發音，被網友笑稱像似小S主持《康熙來了》討論度高的嘉賓郭惠妮。

陳意涵在節目《乘風2023》初登台時，穿著短洋裝大秀纖細無贅肉的美腿，更扎著雙馬尾，整個人猶如鄰家少女般，讓網友大讚「元氣滿滿，狀態依舊在線」、「這40我無語，也太年輕」、「太有少女感了，凍齡了簡直」、「猶如17歲青澀般」、「歲月似乎沒有在她身上留下痕跡」。

然而，除陳意涵的外貌引起關注外，先前一名臉書部落客「J個人的音樂碎碎念」以「郭惠妮參加浪姐4！？？」為題發文，笑虧陳意涵當時在台上「那個迷濛的眼神，那個迷幻的歌聲、那個迷離的舞步，加上那個莫名有喜感的台語發音」，讓他誤以為是《康熙來了》女神郭惠妮去長沙參加浪姐。

此外，他更表示，連最後拉裙子鞠躬站不穩差點跌倒也很像郭惠妮，網友也紛紛表示認同「認不出來，到底是郭惠妮還是陳意涵」、「還真的長得超像」、「傻傻分不清楚～」。